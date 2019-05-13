СМИ: Каррера может возглавить команду из чемпионата Ирана

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может возглавить "Эстегляль", выступающий в чемпионате Ирана, утверждает Tasnim News Agency. Клуб из Тегерана в конце апреля уволил немецкого специалиста Винфрида Шефера из-за неудовлетворительных результатов. До окончания сезона команду будет возглавлять его помощник Фархад Маджиди.

Ранее генеральный директор "Эстегляля" Амир Хоссейн Фати заявил, что иранский специалист не будет руководить командой в следующем году. Клуб занимает третье место в турнирной таблице за тур до окончания чемпионата.

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок страны.

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