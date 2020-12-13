Слуцкий заявил, что у «Рубина» возникнут проблемы на стадионе «Мордовия Арена»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем с «Тамбовом» высказался по поводу состояния поля на стадионе «Мордовия Арена».

Сегодня, 13 декабря, состоится игра 18-го тура Тинькофф РПЛ между «Тамбовом» и «Рубином». Начало — в 14.00 по московскому времени.

— Посмотрев на качество поля, хочу сказать, какие бы две команды сегодня ни вышли на футбольное поле, если его можно таковым назвать, они будут иметь очень серьезные проблемы, — цитирует пресс-служба «Рубина» Слуцкого. — И не столько в борьбе друг с другом, сколько с полем.

Для меня крайне удивительна ситуация, когда сегодня в Туле играется матч «Ахмат» — «Ростов», в прошлом туре играют «Сочи» — «Ахмат», в регионах, где можно и нужно играть в футбол в это время года. Таких полей, как в Саранске, давно не встречал. Вернулись в снежное дерби, в 90-е годы.

Снежное дерби в Саранске ??



? Леонид Викторович — о состоянии газона: pic.twitter.com/Wbk8tryz9I — «Рубин» Казань (@fcrk) December 13, 2020

Матч «Тамбов» — «Рубин» состоится сегодня, 13 декабря. Начало — в 14.00 (мск).