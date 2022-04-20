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Слуцкий заявил, что «Рубин» приложит все усилия для сохранения прописки в РПЛ

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Енисея» (1:3) в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России высказался о положении команды.

— Какие свои ошибки могли бы отметить в подготовке к матчу или по его ходу, по выбору тактики или состава, либо все было сделано правильно?

— Это вопрос... Какой смысл вообще его обсуждать и о нем думать? Мы выбрали, как мне казалось, оптимальный вариант состава. Хотя был соблазн бросить все силы на матч с «Арсеналом». Но это было бы неуважительно по отношению к стадии Кубка. Кто был здоров, те вышли.

— Многие болельщики переживают за будущее «Рубина», за сохранение прописки в РПЛ. Что вы им можете сказать?

— Что мы приложим все усилия, чтобы решить поставленную задачу. Не понимать тех сложностей, с которыми столкнулась команда, просто невозможно.

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 26 очками в 25 матчах. Команду отделяет 1 очко от зоны стыковых матчей и 5 очков от зоны вылета.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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