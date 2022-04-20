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Наумов поддержал Самедова после его слов о руководителях «Локомотива»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова бывшего старшего селекционера московского клуба по молодежному футболу Александра Самедова о руководителях «Локомотива».

«Я хорошо знаком с Сашей, работал с ним, знал его отца и знаю, как он воспитан. Он никогда не будет врать, он очень искренен в своих словах и говорит без всякой лжи. Мне кажется, что он прав во многом. Конечно, немцы пришли со своей программой, со своими идеями. Мне их помыслы сразу не понравились, когда они озвучили, и я сразу об этом говорил. Идея создания коммерческого клуба, не такого, который будет повышать интерес или доходы за счет игры, а повышать свои доходы за счет продажи и покупки игроков — мне такое не нравится. Под их программу нужны свои люди, а тех, кто мешает и хочет, чтобы «Локомотив» был всегда наверху, убирают», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также Николай Наумов выразил беспокойство о будущем «Локомотива».

«Я думаю о печальной судьбе клуба. По тем слухам, которые до меня доходят из «Локомотива» и вокруг клуба, мне становится боязно за его судьбу. Боюсь, что с ним случится то, что затеяли в более высоких кругах. И это вполне возможно. Но надеюсь, что армия болельщиков не позволит этому случится», — добавил Наумов.

В интервью «СЭ» Александр Самедов заявил, что бывший руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник ничего не изменил в работе академии клуба.

Александр Самедов
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