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Сегодня, 18:08

«Рубин» потерпел самое крупное поражение в РПЛ

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
ЦСКА разгромил «Рубин» со счетом 6:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА со счетом 6:1 обыграл «Рубин» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России.

Разгром на «ВЭБ Арене» оказался знаковым и для «Рубина», и для его главного тренера Леонида Слуцкого. Ранее казанцы всего однажды уступали в чемпионате с разностью в пять голов — в сентябре 2019 года «Зениту». Шесть пропущенных — тоже повторение антирекорда волжан. Столько же мячей весной 2014-го отгрузили в ворота Юрия Нестеренко зенитовцы Саломон Рондон (хет-трик), Халк (дубль) и Данни.

Самые крупные поражения "Рубина". Фото "СЭ"
Самые крупные поражения «Рубина».
Фото «СЭ»

«Рубин» идет десятым после 22 туров, подопечные Леонида Слуцкого набрали 25 очков.

В следующем матче «Рубин» встретится в Казани с подмосковными «Химками».

Жан-Филипп Гбамен забивает второй гол ЦСКА в&nbsp;ворота &laquo;Рубина&raquo;. Слуцкий и «Рубин» повторили унизительные антирекорды. У ЦСКА — лучшая победная серия в чемпионате

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 2 : 3
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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