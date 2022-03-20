«Рубин» потерпел самое крупное поражение в РПЛ

ЦСКА со счетом 6:1 обыграл «Рубин» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России.

Разгром на «ВЭБ Арене» оказался знаковым и для «Рубина», и для его главного тренера Леонида Слуцкого. Ранее казанцы всего однажды уступали в чемпионате с разностью в пять голов — в сентябре 2019 года «Зениту». Шесть пропущенных — тоже повторение антирекорда волжан. Столько же мячей весной 2014-го отгрузили в ворота Юрия Нестеренко зенитовцы Саломон Рондон (хет-трик), Халк (дубль) и Данни.

Самые крупные поражения «Рубина». Фото «СЭ»

«Рубин» идет десятым после 22 туров, подопечные Леонида Слуцкого набрали 25 очков.

В следующем матче «Рубин» встретится в Казани с подмосковными «Химками».