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Слуцкий посоветовал, какие фильмы и сериалы посмотреть во время карантина

14:34
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров. «СЭ».
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров. «СЭ».
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий составил список сериалов и фильмов, которые можно посмотреть во время карантина, который был объявлен из-за эпидемии коронавируса.

Twitter «Рубина» опубликовал этот список. В него вошли: «Бумажный дом» (сериал), «Сандерленд» до гроба» (документальный сериал), «Апач: жизнь Карлоса Тевеса» (документальный фильм), «Эпидемия» (сериал) и «Мылодрама» (сериал).

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