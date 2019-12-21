РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Слуцкий планирует усилить зимой несколько позиций в «Рубине»

00:30
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о работе клуба во время предстоящего зимнего трансферного окна.

— Да, задача очень тяжелая, поэтому мы попробуем провести максимально качественную селекцию, — сказал Слуцкий. — Не скажу, что это будут какие-то нереальные трансферы. Да и те футболисты, что находятся в команде, получат свой шанс на сборах. В общем, нас ждет комплексная работа — постараемся и максимально раскрыть возможности ребят, которые уже есть в составе, и усилить какое-то количество позиций. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью со Слуцким читайте — здесь

Опрос

проголосовало: 125
Все опросы
Какого результата Леонид Слуцкий добьется в этом сезоне с «Рубином»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Материалы сюжета: Слуцкий и «Рубин»




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир