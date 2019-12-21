Слуцкий планирует усилить зимой несколько позиций в «Рубине»
00:30
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о работе клуба во время предстоящего зимнего трансферного окна.
— Да, задача очень тяжелая, поэтому мы попробуем провести максимально качественную селекцию, — сказал Слуцкий. — Не скажу, что это будут какие-то нереальные трансферы. Да и те футболисты, что находятся в команде, получат свой шанс на сборах. В общем, нас ждет комплексная работа — постараемся и максимально раскрыть возможности ребят, которые уже есть в составе, и усилить какое-то количество позиций. (Дмитрий Симонов)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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