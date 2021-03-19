«Рубин» — «Химки»: где смотреть видеотрансляцию матча РПЛ
19 марта «Рубин» в Казани сыграет против «Химок» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск).
Команда Леонида Слуцкого занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Химки» — 32 балла и 10-я строчка.
Онлайн-трансляция матча «Рубин» — «Химки» будет доступна на сайте «СЭ». Следить за встречей можно также с помощью видеотрансляции на канале «Матч Премьер».
Видеотрансляция матча «Рубин» — «Химки»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю