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«Рубин» — «Химки»: где смотреть видеотрансляцию матча РПЛ

18:55
Футболисты «Рубина». Фото Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин»
Футболисты «Рубина». Фото Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин»
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19 марта «Рубин» в Казани сыграет против «Химок» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск).

Команда Леонида Слуцкого занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Химки» — 32 балла и 10-я строчка.

Онлайн-трансляция матча «Рубин» — «Химки» будет доступна на сайте «СЭ». Следить за встречей можно также с помощью видеотрансляции на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Химки»

Рубин — Химки

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