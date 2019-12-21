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Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»

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Леонид Слуцкий. Фото AFP
Леонид Слуцкий. Фото AFP
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Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров с казанской командой.

В четверг стало известно, что 48-летний специалист возглавил «Рубин». Контракт со Слуцким подписан на пять лет.

— Предложение поступило практически сразу после моего ухода из «Витесса». Переговоры в моем случае всегда проходят легко — думаю, это подтвердят абсолютно все клубы, с которыми я подписывал контракт. Потому что меня всегда в большей степени беспокоят творческая составляющая и максимально возможный комфорт в отношениях с руководителями, нежели что-либо иное.

Почему выбрал этот вариант? Вы знаете, мне многие писали сообщения в Instagram: «Да ты что, какая Россия, ни в коем случае, только Европа!».

Но надо понимать, что на разных жизненных этапах у тебя есть разные цели и задачи. К примеру, три года назад мне безумно хотелось попробовать себя за рубежом, и я считаю, что полученный в «Халле» и «Витессе» опыт — суперклевый. Прекрасно понимал, что работа в Европе это интересно и классно, но наверное, я бы и дальше получал приглашения из клубов плюс-минус такого же уровня — речь не про конкретные страны, а про команды и их задачи. И на данном этапе внутренние ощущения мне все-таки подсказали, что интереснее поработать при более серьезных целях. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью со Слуцким читайте — здесь

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