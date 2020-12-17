Слуцкий: «Не знаю ни одну команду, у которой был легкий матч в Грозном»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии команды и оценил «Ахмат» в преддверии матча с командой из Грозного в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Атмосфера и до, и после игры с «Тамбовом» особо не менялась. Понятно, что хорошие результаты ее улучшают, плохие немного ухудшают, но глобальных изменений не происходит.



Соперник — очень агрессивная команда, которая, особенно дома, играет в очень быстрый футбол с большим количеством переходов, единоборств. Будет сложная игра, я не знаю еще ни одну команду, которая имела легкий матч в Грозном», — приводит пресс-служба «Рубина» слова Слуцкого.

Матч «Ахмат» — «Рубин» состоится сегодня, 17 декабря. Начало — в 20.00 (мск). В первом круге команды сыграли вничью — 1:1.

«Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице с 27 очками, «Ахмат» идет на 10-й строчке с 25 очками.