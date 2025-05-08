Футбол
8 мая, 13:45

Слишкович — о матче «Оренбурга» с «Химками»: «Мы не должны позволять им создавать контратаки»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от матча против «Химок» в 28-м туре РПЛ.

«Оренбург» на своем поле примет «Химки» в субботу, 10 мая. Начало — в 14.30 по московскому времени.

«Думаю, что они не приедут сюда, чтобы сразу атаковать. Может быть, будут ждать свой шанс в контратаке. Мы должны контролировать эту игру, не можем позволять сопернику создавать контратаки. У них достаточно качественных игроков, которые могут создать проблемы в такой ситуации. Нам надо будет очень хорошо приготовиться, 90 минут контролировать мяч и создавать моменты», — сказал Слишкович в интервью пресс-службе клуба.

Перед 28-туром «Оренбург» с 18 очками занимает предпоследнее место в РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на 5 очков. «Химки» (25 очков) идут на 12-й строчке в турнирной таблице.

Источник: ФК «Оренбург»
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
Владимир Слишкович
Популярное видео
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Давай Вовка!Прищеми Туфану причинное место!

    08.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Последний шанс Оренбурга попасть в стыки. Нужно обыграть Химки. Правда дальше Краснодар.

    08.05.2025

  • Джон Сильвер

    Поставил на 1-0 в пользу Оренбурга.Посмотрим как карта ляжет.

    08.05.2025

    • В Греции назвали маловероятным переход Константелиаса из ПАОК в «Зенит»

    Мостовой о посещении матчей «Спартака»: «Если позовут, то посмотрим. Напрашиваться точно не буду»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

