Слишкович — о матче «Оренбурга» с «Химками»: «Мы не должны позволять им создавать контратаки»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от матча против «Химок» в 28-м туре РПЛ.

«Оренбург» на своем поле примет «Химки» в субботу, 10 мая. Начало — в 14.30 по московскому времени.

«Думаю, что они не приедут сюда, чтобы сразу атаковать. Может быть, будут ждать свой шанс в контратаке. Мы должны контролировать эту игру, не можем позволять сопернику создавать контратаки. У них достаточно качественных игроков, которые могут создать проблемы в такой ситуации. Нам надо будет очень хорошо приготовиться, 90 минут контролировать мяч и создавать моменты», — сказал Слишкович в интервью пресс-службе клуба.

Перед 28-туром «Оренбург» с 18 очками занимает предпоследнее место в РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на 5 очков. «Химки» (25 очков) идут на 12-й строчке в турнирной таблице.