8 мая, 13:37

В Греции назвали маловероятным переход Константелиаса из ПАОК в «Зенит»

Константин Белов
Корреспондент

Греческий журналист, освещающий жизнь ПАОКа, Костас Петротос, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Янниса Константелиаса в «Зенит».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о возможном переходе 22-летнего грека в российский клуб.

«Информация о том, что «Зенит» интересуется Константелиаса соответствует действительности. Российский клуб давно следит за этим атакующим игроком. Вероятность трансфера? Я думаю, что переход Янниса в Россию маловероятен. Игрок хочет остаться в Греции, плюс российские клубы не участвуют в еврокубках», — сказал Петротос «СЭ».

В этом сезоне Константелиас провел 46 матчей, забил 10 голов и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубов рассчитан до лета 2027 года.

ФК Зенит
ФК ПАОК
  • bond1951

    МЮЛЛЕР с наодным достоянием и нетакое отмочит............

    08.05.2025

  • zg

    "«Зенит» интересуется Константелиаса"-афтар склонению не обучен?

    08.05.2025

  • Леший

    "Журналист" Игнат Заздравин опубликовал сплетню "журналиста" Карпова. И даже озвучил сумму трансфера около 20 миллионов евро. Это было сегодня в 13:27. А буквально через 10 (десять!) минут, в 13:37, другой "журналист СЭ" Константин Белов назвал переход футболиста маловероятным. Но уже со ссылкой на греческого журналиста. Получается бригадный подряд. Один "журналист" тиражирует сплетню, другой - практически тут же её опровергает. И тот, и другой получит гонорар. Но ни один из них не связался с ПАОКом или Зенитом, чтобы прояснить ситуацию. Возникает вопрос: "журналисты" считают это нецарским занятием или в клубах со сплетниками из СЭ просто не желают общаться?

    08.05.2025

  • Макс

    "Ранее журналист Иван Карпов сообщил..." жуналист бляха муха , хотя в СЭ все "журналисты" такие :)

    08.05.2025

    Источник: «Зенит» может заплатить 20 миллионов евро за полузащитника сборной Греции Константелиаса

