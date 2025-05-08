В Греции назвали маловероятным переход Константелиаса из ПАОК в «Зенит»

Греческий журналист, освещающий жизнь ПАОКа, Костас Петротос, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Янниса Константелиаса в «Зенит».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о возможном переходе 22-летнего грека в российский клуб.

«Информация о том, что «Зенит» интересуется Константелиаса соответствует действительности. Российский клуб давно следит за этим атакующим игроком. Вероятность трансфера? Я думаю, что переход Янниса в Россию маловероятен. Игрок хочет остаться в Греции, плюс российские клубы не участвуют в еврокубках», — сказал Петротос «СЭ».

В этом сезоне Константелиас провел 46 матчей, забил 10 голов и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубов рассчитан до лета 2027 года.