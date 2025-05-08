Мостовой о посещении матчей «Спартака»: «Если позовут, то посмотрим. Напрашиваться точно не буду»
Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал про редкое посещение матчей РПЛ.
— Почему стали меньше ходить на матчи РПЛ?
— Я и раньше часто на российский футбол не ходил. У нас же не как в Европе, никто не дает специальных билетов, преференций. Был на «Спартаке» раза три, друзья приглашали.
— А сам клуб не приглашал на матчи?
— Нет, у нас такого нет.
— А если клуб пригласит, пойдете?
— Если позовут, то посмотрим. Напрашиваться точно не буду.
Ранее Владимир Быстров отмечал, что не получает от «Спартака» приглашений на игры клуба.
