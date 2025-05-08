Футбол
8 мая, 13:57

Мостовой о посещении матчей «Спартака»: «Если позовут, то посмотрим. Напрашиваться точно не буду»

Дарик Агаларов

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал про редкое посещение матчей РПЛ.

— Почему стали меньше ходить на матчи РПЛ?

— Я и раньше часто на российский футбол не ходил. У нас же не как в Европе, никто не дает специальных билетов, преференций. Был на «Спартаке» раза три, друзья приглашали.

— А сам клуб не приглашал на матчи?

— Нет, у нас такого нет.

— А если клуб пригласит, пойдете?

— Если позовут, то посмотрим. Напрашиваться точно не буду.

Ранее Владимир Быстров отмечал, что не получает от «Спартака» приглашений на игры клуба.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • george64

    Нас с Мостовым не зовут почему-то.. Ну ничего, мы подождем и посмотрим.

    09.05.2025

  • azmiser

    Это сладкое слово "халява". Спартачи (в том числе бывшие) - они такие!

    09.05.2025

  • svnest

    он на самом деле не понимает что несёт...

    08.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Всё верно, попользовавшись их выбросили как использованную вещь! Пусть учаться просить и унижаться или покупают билет в кассе как обычные люди!

    08.05.2025

  • zg

    Саня,ты как раз целыми днями только и делаешь,что напрашиваешься!Тренером...На стадион...Понизь требования,уборщиком могут взять!)

    08.05.2025

  • Kimi_

    Александр, годая птица)))

    08.05.2025

  • Skorz.

    Кира , которая Иванова !)) Да пошла ты ...куда Макар телят не водил !

    08.05.2025

  • Skorz.

    Первый раз , читаю такую ....Ю !((( Саша , убил меня из рогатки ((( Друзья приглашают , напрашиваться , не буду .... Это ? Спартаковец ???

    08.05.2025

  • Степочкин

    Все как у Фратрии - если позовут, попросят, будут умолять, отменят ID, разрешат в масках приходить, в перчатках, чтобы не оставлять отпечатки))... Но самое интересное , никто не возмущается ID в самолетах, банках, при регистрации сим-карты и т.д.

    08.05.2025

  • bond1951

    п.........л ты даже беспплатно Ни кому НЕ нужен.....

    08.05.2025

  • Красно синий

    Билет купи,царёк,блин

    08.05.2025

  • Patria o muerte

    А Fan ID есть?

    08.05.2025

  • Просто прапор

    Билеты закончились.Аншлаг!))

    08.05.2025

  • Питерский пёс

    Билеты есть

    08.05.2025

