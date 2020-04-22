«Слишком сильно ударили, неделю лечился». Игрок «Арсенала» рассказал о травме Лодыгина в тоннеле

Белорусский полузащитник «Арсенала» Валерий Громыко рассказал о травмоопасности приветственного тоннеля.

— Вдвоем нормально получили, — рассказал Громыко о приветственном тоннеле команды в интервью Youtube-каналу «ЧестнОК». — Но у нас он прекратился, потому что Лодыгину дали слишком сильный подсрачник и он ходил восстанавливался после этого еще неделю. Мне по спине нормально приложились пару раз. Неприятно, конечно, но ничего, похромал немного и все стало нормально.

23-летний Громыко перешел в «Арсенал» в январе 2020 года, его контракт будет действовать до 30 июня 2023 года. Пока не успел провести за тульскую команду ни одного официального матча.