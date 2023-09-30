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Сегодня, 14:47

Игонин — о результатах «Зенита»: «Качества игроков не хватает для того, чтобы играть на ноль»

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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал «СЭ» поражение сине-бело-голубых от «Оренбурга» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ.

«Команда сейчас находится в процессе перестройки в связи с уходом футболистов. Те моменты, которые Семак хочет привить «Зениту», не до конца отработаны. В связи с этим достаточно часто у «Зенита» бывают ошибки в обороне. Основная причина таких результатов — вот это перестроение. Да, потеря Фернандеса вынудила перестраивать игру в атаке. Но в обороне ошибки есть, они происходят достаточно часто. «Зенит» старается менять защиту. Но, как мы видим, качества игроков не хватает для того, чтобы играть на ноль даже против соперников, которые не претендуют на первые строчки в турнирной таблице. Мы видим, что у других команд тоже есть проблема. Потому что наличие квалифицированных защитников — это проблема многих клубов России», — сказал Игонин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Игонин считает, что у «Зенита» есть все возможности для чемпионства.

«У «Зенита» есть все возможности для чемпионства. Это объективная оценка игроков. Если тактические перестроения по ходу сезона завершатся и будут отточены, то да, «Зенит» будет основным претендентом на чемпионство», — добавил Игонин.

«Зенит» потерпел второе поражение подряд и с 17 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Оренбург» с 11 очками — на 11-й строчке.

Алексей Игонин
ФК Зенит
ФК Оренбург
1
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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 8 1 1
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