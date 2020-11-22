Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал результат матча 15-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— Ты не реализовал несколько хороших моментов. Что помешало? Может быть, волнение в таком важном матче?

— Хорошая игра получилась. По моментам мне Даниил Лесовой два раза отлично отдал. Хорошо сыграл спартаковский вратарь Максименко. Вытащил хорошие мячи, — приводит слова Скопинцева сайт «Динамо». — Чувствовалось, что нужно третий раз пробить, чтобы получилось наверняка (улыбается). Чуть повезло — отлично попал!

— Во втором тайме ты стал чаще атаковать. Соперник устал или тренер попросил чаще идти вперед?

— Так сложилась игра, что соперник стал больше раскрываться. Появились зоны, куда можно было вбегать. Получилась удачная контратака.

— Провели отличную контратаку, ты забил гол. Так и рассчитывал закрутить мяч?

— Я просто хотел попасть в створ. И чтобы удар получился сложным для вратаря. Остаюсь после тренировочных занятий, бью по воротам, отрабатываю некоторые элементы. Количество перешло в качество.

— Ты собирался по-особому отпраздновать гол или просто эмоции захлестнули?

— Просто эмоции. Этой мой четвертый гол в премьер-лиге. С марта ждал, поэтому побежал праздновать к партнерам, тренерам.

— Забить гол в главном дерби, да еще и посвященном Бескову — это особенные чувства?

— Конечно. Константин Иванович — великий человек и для «Динамо», и для «Спартака». Поэтому в такой день команды показали хороший футбол. Гол, забитый любому сопернику, — всегда в кайф. Сегодня набрали важное очко. Будем бороться за высокие места дальше.