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Скончался бывший полузащитник «Зенита» Станислав Завидонов

12:10
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28 декабря на 88-м году жизни скончался бывший полузащитник и тренер «Зенита» Станислав Завидонов.

«Футбольный клуб «Зенит» приносит искренние соболезнования родным и близким Станислава Петровича Завидонова», — говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.

В 1959 году Станислав Завидонов был вызван в олимпийскую сборную СССР, став ее капитаном. В одном из первых матчей за национальную команду ему пришлось выступить в качестве опекуна легендарного бразильского нападающего Пеле.

В составе «Зенита» Завидонов выступал на протяжении десяти сезонов — с 1957 по 1966 год, в ходе которых он провел 267 матчей и забил 31 мяч. После окончания игровой карьеры он стал тренером и с 1988 по 1989 год возглавлял петербургскую команду.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-12-29-28-dekabrya-ne-stalo-stanislava-zavidonova.htm

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Карен Саркисян все материалы автора

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