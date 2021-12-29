Скончался бывший полузащитник «Зенита» Станислав Завидонов

28 декабря на 88-м году жизни скончался бывший полузащитник и тренер «Зенита» Станислав Завидонов.

«Футбольный клуб «Зенит» приносит искренние соболезнования родным и близким Станислава Петровича Завидонова», — говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.

28 декабря не стало легендарного полузащитника «Зенита» Станислава Завидонова. — ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 29, 2021

В 1959 году Станислав Завидонов был вызван в олимпийскую сборную СССР, став ее капитаном. В одном из первых матчей за национальную команду ему пришлось выступить в качестве опекуна легендарного бразильского нападающего Пеле.

В составе «Зенита» Завидонов выступал на протяжении десяти сезонов — с 1957 по 1966 год, в ходе которых он провел 267 матчей и забил 31 мяч. После окончания игровой карьеры он стал тренером и с 1988 по 1989 год возглавлял петербургскую команду.