Федун вошел в топ-10 российских миллиардеров, которые увеличили свое состояние за год

Владелец «Спартака» Леонид Федун вошел в топ-10 российских миллиардеров, увеличивших свое состояние за год, сообщает Forbes.

За этот год состояние Федуна увеличилось на 3,41 миллиарда долларов, он занял 10-е место в списке. По данным издания, на 20 декабря 2021 года состояние акционера «Лукойла» составляет 11,67 миллиарда долларов.

«Акционер «Лукойла» и владелец ФК «Спартак» Леонид Федун может назвать этот год удачным, но не благодаря спортивным успехам клуба, а благодаря росту цен на нефть. Причиной роста цен на топливо стало сокращение глобального предложения и рост спроса на топливо по мере восстановления мировой экономики после спада», — говорится в статье Forbes.

Также в топ-10 вошел президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов, чье состояние за год выросло на 6,44 миллиарда долларов (всего — 26,16 миллиарда долларов), он попал на пятую строчку. Напомним, «Лукойл» является генеральным спонсором «Спартака».

Кроме того, в список топ-10 миллиардеров, увеличивших свое состояние за год, вошли еще три связанных со спортом бизнесмена: владелец 76 процентов акций «Северстали» Алексей Мордашов (4-е место, общее состояние — 29,52 миллиарда долларов, рост за год — +6,83 миллиарда долларов), президент СКА Геннадий Тимченко (7-е место, общее состояние — 24,72 миллиарда долларов, рост за год — +4,35 миллиарда долларов) и глава попечительского совета РФС Леонид Михельсон (8-е место, общее состояние — 27,66 миллиарда долларов, рост за год — +4,21 миллиарда долларов).