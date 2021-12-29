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Федун вошел в топ-10 российских миллиардеров, которые увеличили свое состояние за год

12:16
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун вошел в топ-10 российских миллиардеров, увеличивших свое состояние за год, сообщает Forbes.

За этот год состояние Федуна увеличилось на 3,41 миллиарда долларов, он занял 10-е место в списке. По данным издания, на 20 декабря 2021 года состояние акционера «Лукойла» составляет 11,67 миллиарда долларов.

«Акционер «Лукойла» и владелец ФК «Спартак» Леонид Федун может назвать этот год удачным, но не благодаря спортивным успехам клуба, а благодаря росту цен на нефть. Причиной роста цен на топливо стало сокращение глобального предложения и рост спроса на топливо по мере восстановления мировой экономики после спада», — говорится в статье Forbes.

Также в топ-10 вошел президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов, чье состояние за год выросло на 6,44 миллиарда долларов (всего — 26,16 миллиарда долларов), он попал на пятую строчку. Напомним, «Лукойл» является генеральным спонсором «Спартака».

Кроме того, в список топ-10 миллиардеров, увеличивших свое состояние за год, вошли еще три связанных со спортом бизнесмена: владелец 76 процентов акций «Северстали» Алексей Мордашов (4-е место, общее состояние — 29,52 миллиарда долларов, рост за год — +6,83 миллиарда долларов), президент СКА Геннадий Тимченко (7-е место, общее состояние — 24,72 миллиарда долларов, рост за год — +4,35 миллиарда долларов) и глава попечительского совета РФС Леонид Михельсон (8-е место, общее состояние — 27,66 миллиарда долларов, рост за год — +4,21 миллиарда долларов).

Дополнительная информация:

https://www.forbes.ru/milliardery/451251-sostoanie-rossijskih-milliarderov-za-god-vyroslo-na-101-4-mlrd

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Иван Торопцев все материалы автора

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  • Олег

    За этот год состояние Федуна увеличилось на 3,41 миллиарда долларов. // И поэтому Федун наконец сделал мега-трансферы - Свинов, Пруцев...

    29.12.2021

  • Thomas_Boy

    Клад что ли нашел?

    29.12.2021

  • spawn0

    На трансферах в этом году он съэкономил не хило.

    29.12.2021

  • -философ-

    Какой удачный год для Заремы: и Виторию убрали, и сама во всей красе показала свой интеллект, и Леонид Подкаблучников стал богаче!))) Жизнь удалась))))

    29.12.2021

  • НеЯсыТь

    И зачем это в спортивном вроде как издании?...Очередной клещ Федун непонятно как присосавшийся к нефтегазовой трубе..

    29.12.2021

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    "но не благодаря спортивным успехам клуба, а благодаря росту цен на нефть"))) и так с 1991 года)))

    29.12.2021

  • TokTram

    Футбольные жучки потирают руки в предвкушении

    29.12.2021