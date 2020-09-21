Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Динамо» в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ (0:1). Специалист указал на то, что бело-голубые часто одерживают победы благодаря пенальти и удалениям у соперника. На 80-й минуте у «Ахмата» был удален Мирослав Богосавац.

— Вопрос от «Динамо-ТВ». С чем связываете то, что Богосавац заработал две желтые карточки в течение нескольких минут?

— Если вы из «Динамо», то проанализируйте, сколько ваша команда набрала очков без удалений и пенальти. Пересмотрите игру своего клуба в Тбилиси. Спасибо вам и удачи в следующих еврокубках. (Константин Алексеев)