«Ситуация грязная и во многом создана искусственно!» Глушаков об отношениях с болельщиками «Спартака»

Полузащитник «Ахмата», экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков перед матчем на «Открытие Арене» в интервью «СЭ» заявил, что не вспоминает ситуацию, когда болельщики красно-белых освистывали его с трибун.

— В среду у вас матч со «Спартаком». С какими чувствами отправитесь на «Открытие Арену»?

— Еду в Москву с хорошим позитивным настроением. Столько эмоций и счастливых моментов связано с этим стадионом! Были и яркие победы, случались и неудачи — все это мы проживали вместе с преданными болельщиками и близкими друзьями по той команде. Понятно, что мне от подтекста предстоящей встречи не уйти. Но это все идет скорее интересным фоном, так как в первую очередь концентрируюсь на футболе и задачах, которые «Ахмат» решает в чемпионате.

— Есть намерение отомстить тем фанатам красно-белых, которые вам свистели с трибун?

— Такого желания нет. Ситуация — грязная и во многом созданная искусственно. Она уже в прошлом, не хотелось бы ее ворошить. Говорил не раз, да и многие футболисты, которые были тогда в составе или до сих пор выступают в «Спартаке», тоже высказывались по этому поводу. Думаю, уже всем все ясно. У меня нет никаких проблем с болельщиками, всегда общался с ними напрямую, поддерживаю связь со многими спартаковскими фан-движениями.

Денис Глушаков: «Федуну мне точно нечего доказывать. Могу позвонить, спросить совета, если нужно — передать миллеровку»