Сергей Силкин: «Динамо» может вклиниться в борьбу за чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение, что бело-голубые могут включиться в борьбу за чемпионство. При этом эксперт признал, что проблемы в игре команды не исчезли.

«Все будет зависеть от того, как они будут играть, — приводит «РБ Спорт» слова Силкина. — Думаю, что команде по силам вклиниться в борьбу за чемпионство, но это будет очень тяжело. Шансы есть всегда. Главное, чтобы они набирали свои очки. По игре у команды достаточно проблем, это никуда не исчезло. Посмотрим, что будет дальше, еще играть 12 туров, все может быть. Все еще возможно. Все будут терять очки».

«Динамо» с 32 очками после 18 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставание от лидера РПЛ «Зенита» — 13 очков.