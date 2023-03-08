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Сегодня, 18:54

Сергей Силкин: «Динамо» может вклиниться в борьбу за чемпионство»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение, что бело-голубые могут включиться в борьбу за чемпионство. При этом эксперт признал, что проблемы в игре команды не исчезли.

«Все будет зависеть от того, как они будут играть, — приводит «РБ Спорт» слова Силкина. — Думаю, что команде по силам вклиниться в борьбу за чемпионство, но это будет очень тяжело. Шансы есть всегда. Главное, чтобы они набирали свои очки. По игре у команды достаточно проблем, это никуда не исчезло. Посмотрим, что будет дальше, еще играть 12 туров, все может быть. Все еще возможно. Все будут терять очки».

«Динамо» с 32 очками после 18 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставание от лидера РПЛ «Зенита» — 13 очков.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
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 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
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ЦСКА – Кр. Советов
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