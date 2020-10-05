Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов считает, что падение уровня Российской премьер-лиги (РПЛ) во многом связано с тем, что у нас в клубах мало высококвалифицированных менеджеров.

— У нас есть Высшая школа тренеров, где обучают тренеров, — рассказал «Известиям» Егор Титов. — Для развития судейства мы регулярно назначаем на руководящие посты иностранцев. Был Роберто Розетти, сейчас Виктор Кашшаи. А наших менеджеров никто не обучает. Да, есть такие сильные руководители, как Галицкий, Федун, Гинер. Но это единичные примеры.

Была бы моя воля, я бы пригласил топового специалиста, который бы за год-два обучил наших менеджеров, как правильно выстраивать клубную систему. Понятно, что он бы получил за это определенную сумму и уехал. Но велика вероятность, что это дало бы свои плоды. Сейчас эта составляющая явно хромает в нашем футболе. Сильных руководителей очень мало и бюджетами распоряжаются, мягко говоря, не лучшим образом.