«Сильных руководителей в РПЛ очень мало. Есть Галицкий, Федун, Гинер, но это единичные примеры». Титов — об управленческом кризисе
Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов считает, что падение уровня Российской премьер-лиги (РПЛ) во многом связано с тем, что у нас в клубах мало высококвалифицированных менеджеров.
— У нас есть Высшая школа тренеров, где обучают тренеров, — рассказал «Известиям» Егор Титов. — Для развития судейства мы регулярно назначаем на руководящие посты иностранцев. Был Роберто Розетти, сейчас Виктор Кашшаи. А наших менеджеров никто не обучает. Да, есть такие сильные руководители, как Галицкий, Федун, Гинер. Но это единичные примеры.
Была бы моя воля, я бы пригласил топового специалиста, который бы за год-два обучил наших менеджеров, как правильно выстраивать клубную систему. Понятно, что он бы получил за это определенную сумму и уехал. Но велика вероятность, что это дало бы свои плоды. Сейчас эта составляющая явно хромает в нашем футболе. Сильных руководителей очень мало и бюджетами распоряжаются, мягко говоря, не лучшим образом.
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https://iz.ru/1069373/timur-ganeev/v-rpl-stoit-vvesti-potolok-zarplat-my-razbalovali-nashikh-igrokov