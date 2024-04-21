Силкин: «Провал вычеркнул «Динамо» из чемпионской гонки. Вряд ли что-то изменится»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Пари НН» (4:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Серьезно отнеслись к игре. Первый гол забили и уже сопернику, чтобы победить, надо было забивать два. Команда уверенно играла, могла забить и больше четырех голов. Жалко, что после зимнего перерыва они хорошо начали, а потом провал, который вычеркнул «Динамо» из чемпионской гонки. И вряд ли что-то изменится, отрыв очень большой», — сказал Силкин «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Отставание бело-голубых от идущего на второй позиции «Краснодара» составляет 5 очков, от лидирующего «Зенита» — 6 очков.

«Пари НН» идет 10-м (28 очков). Нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд.

(Софья Грецкая)