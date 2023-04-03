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Сегодня, 13:09

Силкин считает, что при Йокановиче «Динамо стало играть только хуже

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал игру команды в последних матчах.

«Не понимаю, во что играет «Динамо» при Йокановиче. Тренер ничего не показывает, при Йокановиче команда стала только хуже, нет прогресса. Сейчас они не играют в свой футбол, который был при предыдущем тренере, сейчас не понятно вообще ничего.
«Динамо» в этом сезоне много раз упускало победы, когда делать этого не нужно было. Я считаю, что это недоработка со стороны тренера. Нужно ли его увольнять? Не знаю, что творится там внутри. Нужно задать вопрос руководству. Но у меня такое чувство, что футболисты играют с неохотой», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

1 апреля «Динамо» дома уступило «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ. Команда Славиши Йокановича играла с 25-й минуты в большинстве. Москвичи с 35 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-ne-ponimayu-vo-chto-igraet-dinamo-pri-jokanoviche/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
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8.04 16:30
Ахмат – Урал
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8.04 19:30
Спартак – Динамо
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
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Торпедо М

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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