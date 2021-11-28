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Силкин отреагировал на победу «Динамо»: «Мне нравится! Теперь надо обыгрывать «Уфу»

19:14
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Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от победы бело-голубых над казанским «Рубином» (3:2) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Хорошие впечатления. Команда играет азартно, вперед. Несмотря на то, что не забили пенальти, они довели встречу до победы. Мне это нравится. Стоит отметить, что «Динамо» играло с очень неудобной для себя командой. «Рубин» отнял очень много очков у других клубов. И тут игра не складывалась, но ребята молодцы. Самое главное, что не было игроков, которые выпадали. Они все стараются, бьются. Нельзя сказать даже, что кто-то выпадает из игры. Плюс к этому, мне нравится, что они играют в вертикальный футбол», — сказал Силкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Силкин также высказался по поводу перспектив «Динамо» в оставшихся двух играх до зимней паузы.

«Только игра покажет. Она может по-разному сложиться. С «Рубином» игра давалась. Важно, конечно, со всеми очки набирать. Если «Динамо» всерьез рассчитывает на что-то, такие команды, как «Уфа» нужно обязательно побеждать. К сожалению, у бело-голубых сейчас проблема с командами из нижней части таблицы», — добавил Силкин.

«Динамо» после этой встречи осталось на втором месте в таблице. В следующем матче команда Сеандро Шварца сыграет дома с «Уфой».

«Рубин» идет на девятом месте. В следующем туре команда Леонида Слуцкого в гостях встретится с «Нижним Новгородом».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 2
Динамо 3
Матч завершен

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