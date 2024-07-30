Силкин: «Футболистов не нужно настраивать на матчи между «Динамо» и «Спартаком»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых со «Спартаком» в FONBET Кубке России.

«Прогнозов каких-то давать не хочется, но могу сказать уверенно одно — игроков обеих команд на такие встречи настраивать не нужно, ведь это московское дерби. «Спартак» же сейчас является неудобным соперником для «Динамо», если исходить из результатов последних матчей между этими клубами. Будут ли тренеры выставлять основы завтра? Все зависит от конкретных задач клубов. Я не удивлюсь, если завтра появятся на поле запасные вратари», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» в 1-м туре группового турнира FONBET Кубка России пройдет в среду, 31 июля, на стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Начало — в 18.30 по московскому времени.