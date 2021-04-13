Шварц прокомментировал возможный переход Чорлуки в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о возможном переходе защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки.

«Я бы не сказал, что у нас проблемы в центре обороны. Еще в зимнее трансферное окно я говорил, что нам нужны футболистыпросто высокого уровня на любую позицию. Наша команда растет как единый коллектив, и каждый в составе несет ответственность за конечный результат. Я очень ценю Чорлуку как игрока, просто сейчас его переход не является темой для обсуждения», — сказал Шварц в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее Чорлука заявил, что покинет «Локомотив» по окончании сезона.