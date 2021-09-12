Шварц объяснил поражение «Динамо» от «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц постарался объяснить поражение в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

— Кержаков сказал, что после первого тайма «Нижний Новгород» перестроился. Возможно, это стало ключевым успехом для «Нижнего». «Динамо» оказалось не готово к этим перестроениям или дело не в этом?

— Мы до игры говорили, что «Нижний Новгород» по ходу игры может перестраиваться, что сегодня и произошло. Они перешли на игру в два нападающих, три полузащитника. Не стал бы связывать это чисто с тактическими перестановками «Нижнего Новгорода». К сожалению, мы потеряли концентрацию во втором тайме, совершали много простых ошибок и потерь мяча.

— Что сказали в перерыве в раздевалке? На какую игру настраивали «Динамо»?

— Мы ребятам как раз после первого тайма сказали, что игра длиться на протяжении 90-95 минут, что нужно сохранять ту же интенсивность, тот же темп. Этих моментов нам как раз и не хватило. Мы не сыграли так, как должны были.

— Может быть дело в том, что много людей играло в сборной? Что команда была разбалансирована и на второй тайм ее не хватило чисто физически?

— В данном случае не сказал бы , что команда где-то просела физически. Все игроки команды были свежи и энергичны в первом тайме, мы доминировали, могли это продолжить и во втором тайме. Физическое состояние и второй тайм не имеют ничего общего.

— Роман Евгеньев провел первый полноценный матч в сезоне.

— Применительно к Евгеньеву я бы не стал его отдельно отмечать. Выделил бы в общем, как команда сыграла. Повторюсь, у команды в первом тайме, у Романа в том числе, было много положительных моментов, во втором тайме мы ослабили нити игры, игра протекала уже не по нашему сценарию.