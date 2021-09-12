Шварц рассказал, почему Нжи бил пенальти в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, почему Клинтон Нжи бил пенальти в матче 7-го тура чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (1:2). На 89-й минуте его удар отбил Артур Нигматуллин.

— Сегодня у нас было совершенно два разных тайма. В первом тайме мы доминировали, владели и игровым, и территориальным преимуществом. Создали достаточно много моментов, после потери мяча сразу вступали в контрпрессинг и отбор. Могли забить больше, чем один мяч в первом тайме. Заслужено вели после первого тайма, но к сожалению, в одном из моментов мяч попал только в перекладину. Во втором тайме было много потерь мяча, простых ошибок. Тактически в некоторых моментах мы сыграли не так правильно, как должны были. Дали шанс соперникам вернуться в игру, поймать ритм.

— Почему пенальти бил Нжи?

— Как вы знаете, у нас штатный пенальтист — Фомин, но к тому моменту его уже не было на поле. Моро тоже игрок, который мог пробить, но его тоже не было. Приняли решение, что пенальти пробьет Клинтон. Это случается в футболе, к сожалению, футболисты мажут пенальти, что и произошло сегодня.