Шварц: «Медицинский штаб делает все возможное, чтобы Шиманьски восстановился к матчу с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии полузащитника Себастьяна Шиманьски в преддверии матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Знал, что вы спросите про Шиманьского. Медицинский штаб делает все возможное, но он пока не тренировался в общей группе. Завтра последний день, чтобы подвести его к матчу. Лаксальт будет в заявке на матч с «Зенитом», но пока не знаем, сможет ли он выйти на поле по ходу игры», — сказал на пресс-конференции Шварц.

Шиманьски получил травму на 6-й минуте матча 17-го тура РПЛ против «Уфы» (0:2) и не смог продолжить встречу. 7 декабря пресс-служба «Динамо» сообщила, что у поляка выявили повреждение связок голеностопного сустава. 22-летний футболист провел 17 матчей за «Динамо» в текущем сезоне и забил пять мячей при шести голевых передачах.

Матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Зенит» состоится 12 декабря. Начало встречи — в 14.00 (мск).