Шварц о матче с «Зенитом»: «Нужно отдать все, чтобы добиться положительного результата»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

«Сейчас мы находимся в предвкушении противостояния с «Зенитом». Понимаем, что нас ждет непростой матч. Но мы верим в себя. Нужно отдать все, чтобы добиться положительного результата в воскресенье», — сказал Шварц.

Встреча «Динамо» с «Зенитом» состоится 12 декабря на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

После 17 туров РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.