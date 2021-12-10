Шварц о матче с «Зенитом»: «Нужно отдать все, чтобы добиться положительного результата»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».
«Сейчас мы находимся в предвкушении противостояния с «Зенитом». Понимаем, что нас ждет непростой матч. Но мы верим в себя. Нужно отдать все, чтобы добиться положительного результата в воскресенье», — сказал Шварц.
Встреча «Динамо» с «Зенитом» состоится 12 декабря на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.
После 17 туров РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.
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