Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Динамо» сообщили о характере травмы Шиманьски перед матчем с «Зенитом»

21:07
Теги:

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски получил повреждение связок голеностопного сустава, сообщает официальный Twitter клуба.

Также указано, что он уже начал восстановление после повреждения, полученного в матче против «Уфы». Его участие в следующем матча против «Зенита» под вопросом.

Матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Зенит» состоится 12 декабря. Начало в 14.00 по московскому времени.

22-летний поляк в текущем сезоне провел 17 матчей за «Динамо» и забил пять мячей при шести голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcdynamo/status/1468279791942049797?s=20

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
СМИ рассказали о переговорах Путина и Байдена
1
1
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры