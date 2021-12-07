В «Динамо» сообщили о характере травмы Шиманьски перед матчем с «Зенитом»
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски получил повреждение связок голеностопного сустава, сообщает официальный Twitter клуба.
Себастиан Шиманьски начал восстановление после повреждения, полученного в матче против «Уфы»— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 7, 2021
Результаты МРТ выявили у Себы повреждение связок голеностопного сустава. Пока участие нашего полузащитника в матче с «Зенитом» остаётся под вопросом.
Здоровья, Себа ?#ДинамоМосква pic.twitter.com/iIRk8JCv1n
Также указано, что он уже начал восстановление после повреждения, полученного в матче против «Уфы». Его участие в следующем матча против «Зенита» под вопросом.
Матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Зенит» состоится 12 декабря. Начало в 14.00 по московскому времени.
22-летний поляк в текущем сезоне провел 17 матчей за «Динамо» и забил пять мячей при шести голевых передачах.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcdynamo/status/1468279791942049797?s=20
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