В «Динамо» сообщили о характере травмы Шиманьски перед матчем с «Зенитом»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски получил повреждение связок голеностопного сустава, сообщает официальный Twitter клуба.

Себастиан Шиманьски начал восстановление после повреждения, полученного в матче против «Уфы»



Результаты МРТ выявили у Себы повреждение связок голеностопного сустава. Пока участие нашего полузащитника в матче с «Зенитом» остаётся под вопросом.



Здоровья, Себа ?#ДинамоМосква pic.twitter.com/iIRk8JCv1n — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 7, 2021

Также указано, что он уже начал восстановление после повреждения, полученного в матче против «Уфы». Его участие в следующем матча против «Зенита» под вопросом.

Матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Зенит» состоится 12 декабря. Начало в 14.00 по московскому времени.

22-летний поляк в текущем сезоне провел 17 матчей за «Динамо» и забил пять мячей при шести голевых передачах.