Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Матч ЦСКА — «Арсенал» будет перенесен из-за правоохранительных органов

15:39
«ВЭБ Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«ВЭБ Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По информации «СЭ», перенос матча 18-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Арсенал» не связан с погодными условиями.

Истинная причина переноса — желание правоохранительных органов, которые предъявили армейцам и их стадиону ряд претензий после игры 16-го тура с «Зенитом» (0:2). В частности, одна из претензий заключается в том, что стадион ЦСКА не соответствует нормам безопасности, а значит, проводить на нем матчи нельзя.

Встреча ЦСКА — «Арсенал» запланирована на 11 декабря и должна начаться в 16.30 (мск). Игру планируется провести на домашнем стадионе красно-синих — «ВЭБ Арене».

Напомним, что после матча ЦСКА — «Зенит», на котором болельщики красно-синих использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек. Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа, часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь. Вчера, 9 декабря, КДК РФС запретил допуск зрителей на фанатскую трибуну стадиона ЦСКА на один матч, а также выписал наказание в виде одной игры без зрителей на трибуне условно и установил испытательный срок до конца сезона-2021/22.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Максим Алланазаров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Убедился, как в НХЛ умеют отлично заливать в уши». Интервью российского форварда Голышева о том, как его обманули в Америке
Песков назвал провокационным инцидент с кораблем ВМС Украины в Черном море
8
8
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры