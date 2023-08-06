Шунин рассказал, какую установку давал Личка перед игрой с «Зенитом»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче 3-го тура чемпионата России.

«Очень много энергии затратили мы в первом тайме. У нас были неплохие подходы. Мы очень неплохо играли. Тренер сказал, что, если вы хотите обыграть «Зенит», должно быть минимум 50 процентов владения мячом. Нужно было сделать все, чтобы владеть мячом. Не знаю, какое соотношение. Мы старались, это выдалось в годы и победу. Мы действуем каждый матч примерно одинаково. Есть моменты, которые мы недопонимаем. Но футбол изменился, если сравнивать с прошлым сезоном. Я думаю, что это заметно», — сказал Шунин.

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.