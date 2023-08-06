Тюкавин ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал возможное продление контракта с клубом.
— Дмитрий Гафин сказал, что «Динамо» предложило вам новый контракт.
— Пока никак на это не реагировали. Сказали, что до «Зенита» не хотим обсуждать, давайте после «Зенита» разговаривать.
— Ваша позиция предполагает, что вам нужно долго терпеть и ждать передачи. Откуда у вас столько терпения?
— Терпеливый. У меня такая позиция — зависимый игрок. Буду ждать до последнего своего шанса. Я не стараюсь сваливаться во фланги, там есть Смолов. Он знает, что делать с мячом.
— Вы летом женились. Как-то ментально внутри изменились?
— Ничего не изменилось.
— Столкновение головами с Алипом. Что там было?
— Не помню. Наверное, я ударился или он влетел. Неприятно было.
— Не помнишь, потому что сознание потерял?
— Нет.
— Заискрило перед глазами?
— Да. А так, нормально все.
Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». Контракт 21-летнего нападающего рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 4 матча за бело-голубых, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|1 : 2
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0