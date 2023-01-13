Шмаров — о Дуарте в «Спартаке»: «Пока этот трансфер выглядит очень смешно»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал новость на официальном сайте «Серро Портеньо» о переходе защитника Алексиса Дуарте в московский клуб.

15.01.2023 | Реал — Барселона

«Усилит ли Дуарте «Спартак»? Вы сами в это верите? Я вообще не знаю кто это такой. Где играл и во что? Пока этот трансфер выглядит очень смешно», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

57-летний экс-футболист красно-белых хочет верить, что «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство.

Ранее сообщалось, что 22-летний Дуарте в ближайшее время отправится в Европу, чтобы пройти медицинское обследование и подписать новый контракт до июня 2027 года.