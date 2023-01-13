Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:43

Шмаров — о Дуарте в «Спартаке»: «Пока этот трансфер выглядит очень смешно»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Валерий Шмаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал новость на официальном сайте «Серро Портеньо» о переходе защитника Алексиса Дуарте в московский клуб.

15.01.2023 | Реал — Барселона

«Усилит ли Дуарте «Спартак»? Вы сами в это верите? Я вообще не знаю кто это такой. Где играл и во что? Пока этот трансфер выглядит очень смешно», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

57-летний экс-футболист красно-белых хочет верить, что «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство.

Ранее сообщалось, что 22-летний Дуарте в ближайшее время отправится в Европу, чтобы пройти медицинское обследование и подписать новый контракт до июня 2027 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-shmarov-poka-transfer-duarte-v-spartak-vy-glyadit-ochen-smeshno/
Валерий Шмаров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
Новое решение CAS — четкий сигнал: российские клубы можно грабить дальше
Израиль остановит выплаты пособий украинским беженцам
Команда CNN стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«КАМАЗ» арендовал Рейхмена у «Торпедо»
Гаджиев: «Тренерам «Спартака» виднее. Но Мевля и Рассказов играли с ошибками»
Агент вратаря Коновалова отреагировал на информацию об интересе «Ростова»
Аршавин: «Уровень РПЛ, конечно, просел, но интерес к турниру остался плюс-минус таким же»
Юрий Батуренко: «У Баринова есть потенциал заиграть за границей»
Максим Чудинов: «Со Знарком не ругались, просто не общались»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валуев: «РФС правильно делает, что подает апелляции на решения ФИФА и УЕФА. Им нужно продолжать судиться»

Кузьмичев — об интересе «Бешикташа» к Баринову: «Думаю, турки рассчитывают на 4-5 миллионов, «Локо» захочет все 15»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости