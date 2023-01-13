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Валуев: «РФС правильно делает, что подает апелляции на решения ФИФА и УЕФА. Им нужно продолжать судиться»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции клубов РПЛ.

«РФС правильно делает, что подает апелляции на решения ФИФА и УЕФА, сейчас это единственный выход. Им нужно продолжать судиться — это важно для обозначения позиции сторон, для истории и архива. Есть ли смысл оспорить решения CAS в Верховном суде Швейцарии? Есть», — приводит «РБ Спорт» слова Валуева.

13 января стало известно, что CAS отклонил апелляцию российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановлении контрактов c легионерами.

Совместную апелляцию на данное решение подали 8 клубов РПЛ: «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-valuev-rfs-nuzhno-prodolzhat-sudit-sya-s-fifa-e-to-vazhno-dlya-oboznacheniya-pozitsii/
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УЕФА
ФИФА
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

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Факел

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