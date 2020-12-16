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Шмаров не считает отсутствие Кокорина потерей для «Спартака»

18:48
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Экс-форвард «Спартака» Валерий Шмаров считает, что отсутствие в матче с «Зенитом» Александра Кокорина — не потеря для красно-белых. Форвард пропустит эту игру из-за травмы.

«В отсутствии Кокорина никакой потери для «Спартака» не вижу, — цитирует Шмарова RT. —  Человек не играет и не показывает свой уровень. На данный момент он команде не помощник. Не было бы у Кокорина никакого особенного настроя на «Зенит». У него давно уже его нет».

Матч 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» начнется в 20.00 по московскому времени. Кокорин перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона. 29-летний нападающий провел десять матчей за красно-белых во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/813561-shmarov-kokorin-spartak-pomoschnik

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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