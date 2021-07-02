РПЛ ожидает решения калининградских властей о допуске зрителей на Суперкубок в понедельник

Пресс-служба Тинькофф РПЛ выступила с заявлением по поводу билетной программы на матч Суперкубка России.

«РПЛ подготовила билетную программу на матч Олимп-Суперкубка России, который должен состояться 17 июля в Калининграде, и опубликует ее, как только получит информацию от калининградских властей о порядке допуска зрителей в связи с ограничительными мерами. Ожидаем решения местных органов исполнительной власти в понедельник — по итогам совещания в Калининграде. Просим отнестись с пониманием, поскольку хотим донести точную информацию до болельщиков, планирующих поездку на матч», — сообщает пресс-служба РПЛ.

17 июля «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Начало — в 19.00 (мск).