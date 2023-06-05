Романцев — о продлении контракта Дзюбы с «Локомотивом»: «Банальность какая-то»

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о выступлениях Артема Дзюбы за «Локомотив».

— Как Вам Дзюба? Заслужил продление контракта с «Локомотивом», с учетом его результативности?

— Банальность какая-то. Забивает, так что все нормально.

— На сколько его может еще хватить в профессиональном футболе?

— Дай бог, чтобы как можно дольше.

34-летний форвард перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Он провел 11 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. В мае железнодорожники объявили о продлении контракта с Дзюбой по системе «1+1».