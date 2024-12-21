Широков: «Пока не вижу у «Краснодара» чемпионского духа»

Экс-футболист сборной России Роман Широков в комментарии «СЭ» высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в текущем сезоне.

«Когда есть чемпионский дух, чемпионаты не проигрывают. Причем почти выигранные, можно сказать. Чемпионский дух формируется за счет побед. У них же пока 2 проигранных финала. Ну, или нужно себя пересилить. Но пока я этого не вижу у команды. Дай Бог, в этом году получится», — сказал Широков «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.