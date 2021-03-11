Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» рассказал, чего стоит ожидать от матча между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Думаю, что в этом матче мы вряд ли увидим такой же искрометный футбол как в прошлом туре с «Краснодаром». Фаворита здесь нет. Шансы примерно одинаковые. Эти команды недавно играли между собой, и матч, в принципе, был равный. Большая ли потеря Жиго для «Спартака»? Не думаю. У них есть еще защитники. Кутепов вполне может подменить его и сыграть стабильно. Плюс «Спартак» может немного видоизменить свою тактику. Не вижу в этом ничего такого», — сказал Широков «СЭ».

Дерби между «Динамо» и «Спартаком» пройдет в субботу, 13 марта. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)