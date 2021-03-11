Народный артист России Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» против «Ахмата» в рамках 22-го тура ТИНЬКОФФ РПЛ.

«Желательно, чтобы «Зенит» победил. «Ахмат» — команда довольно ершистая. Они просто так победу не отдадут. После последних игр «Зенита» оптимистических прогнозов нет. Но я верю в команду. Думаю, они выиграют со счетом 3:0. Это мой личный прогноз. На деле может быть и ничья», — сказал Боярский «СЭ».

Также Боярский рассказал, с чем связывает последние неудачи «Зенита».

«Они немного расслабились, потеряли энергию. Почему-то все стали играть в полноги. Это стало заметно. Результаты пока печальные. Видимо, недостаточно тренировок. Уже на следующей неделе предстоит испытание в виде ЦСКА, будет тяжелый матч. Чтобы к нему подойти в качестве победителя, нужно завоевать авторитет в матче с «Ахматом». Пока мы впереди, но это лидерство нужно доказывать хорошей игрой», — добавил Боярский.

После зимней паузы у «Зенита» нет ни одной победы в официальных играх. Матч против «Ахмата» пройдет в субботу, 13 марта. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)