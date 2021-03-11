«Поступают предложения от других клубов». Жена Ари об уходе футболиста из «Краснодара»

Жена нападающего «Краснодара» Ари, Наталья Грызлова, не подтвердила информацию об уходе мужа из клуба. По ее словам, пока никакого решения не принято. При этом 35-летнему футболисту поступают предложения.

«Ребята, со вчерашнего дня я получаю сообщения о том, что Ари не остается в ФК «Краснодар», сообщений настолько много, и что я хочу ответить всем здесь, так как не могу уже не прокомментировать эту новость, — написала девушка в Instagram. — 2 года назад клуб обновил контракт с Ари, в последний день перед отпуском (это было в аэропорту), поэтому говорить о том, что клуб принял сейчас уже какое-то официальное решение я не могу!

Те новости, что сейчас выходят, не являются для меня достоверными! Только руководство клуба решит. Ари поступают некоторые предложения от других клубов, а эта новость только увеличила интерес и прибавила звонков. Но, конечно, и его и мое желание остаться в Краснодаре. Ари любит этот футбольный клуб! Я его полюбила! Нам нравится этот город.

Это был действительно сложный сезон, сложный для всех! Но я знаю, что мой муж сильный, он профессионал, с его усердием, с его желанием и упорством он будет забивать еще много голов! Некоторые комментарии про его возраст или его плохую физическую форму уже смешны, так как я еще не видела ни одного спортсмена, который уделяет столько времени тренировкам и занятиям, даже вне рабочее время!

Первая была травма колена и поверьте, эта травма была получена не по его вине. После отпуска и возращения из Бразилии нужно было возвращаться осторожно, даже ничего не чувствовав, нужно было время для постепенного возращения, быть уверенным что предыдущие травмы не дадут никаких последствий для новых… чтобы все мышцы были подготовленны к занятиям с группой.

Но на сборах была получена икроножная травма, я думаю это из-за того, что была предыдущая травма и он еще не был готов вернуться к тренировкам на 100 процентов… я, конечно, не специалист, но свое мнение на этот счет тоже скажу.

В каком клубе будет играть мой муж, решит время! Поэтому прекращаете присылать мне скрины со всех сайтов! Потому что на данный момент мы сами ничего не знаем».

Контракт игрока истекает 30 июня. За «Краснодар» Ари играет с 2013 года. Также полтора года он играл в «Локомотиве» на правах аренды.

Кроме того, унего два матча за сборную России. В текущем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах и забил два гола.