Защитник «Ахмата» Гандри: «Не слежу за французской политикой, только за Кадыровым и Путиным!»

Защитник «Ахмата» Надер Гандри в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, следит ли он за политикой во Франции.

«Не слежу за французской политикой никак. Сейчас я живу в России, в Грозном. Поэтому я слежу только за политикой Кадырова и Путина!» — сказал Гандри «СЭ».

Надер Гандри перешел в «Ахмат» в феврале 2024. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 22 матча, в которых отличился 3 голами.