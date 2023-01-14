Шикунов: «В следующем сезоне «Сочи» Бердыева поборются за медали»
Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов уверен: Курбан Бердыев выстроит в «Сочи» серьезную команду.
— Вы дружны с Курбаном Бердыевым. Принимали участие в его переговорах с «Сочи»?
— Да. Мы уже давно хотели вернуть Курбана Бекиича в Россию, в РПЛ. Общались еще с двумя клубами, но не получилось. А вот с «Сочи», слава богу, все сложилось. Бердыев вновь будет работать у нас в стране. Это, вне всякого сомнения, большой специалист. Всегда приятно, когда такие тренеры становятся частью российского футбола.
Чемпионат наш точно станет интереснее. Мы в этом уже убедились в свое время на примере «Рубина» и «Ростова». Два золота с Казанью, серебро с дончанами, Лига чемпионов... У Бердыева всегда интересные команды. При этом он умеет раскрывать и развивать игроков. Посмотрите, сколько лет радует российского болельщика Нобоа! А Азмун, Навас, Семак? Все они прошли через Бердыева. Да всех уже не перечесть!
— Все это так. Но в последний раз Бердыев давал результат в 2016 году, когда с «Ростовом» завоевал серебряные медали.
— Это понятно. Но потом уже не все зависело от Бердыева. В «Ростове» нарушилась ситуация, он уехал в «Рубин». В Казани не все гладко получилось. Бывает. В Казахстане возникли проблемы у президента клуба. Бекиич пришел, а «Кайрат» остался брошен. Ну что поделать... Зато когда в клубе все нормально, все четко выстроено, этот тренер умеет работать и давать результат. Здорово выстраивает игру команды!
— Бердыев — амбициозный специалист, но в этом сезоне «Сочи» уже вряд ли повторит прошлогодний успех — второе место?
— Кто знает... Российский чемпионат непредсказуемый. Все бывает в нашей лиге. Уверен, что за сборы и во второй части сезона Бердыев слепит в «Сочи» серьезную команду. Тем более там есть ребята, с которыми он уже работал, прекрасно знает их возможности. Маргасов, Нобоа, Джанаев.
— Но 11 очков от идущего на втором месте «Спартака» — все-таки многовато.
— Не спорю — много. Мы все понимаем. Но если Бердыев за весну слепит крепкую команду, то в следующем сезоне «Сочи» могут штурмовать медали.
— Думаете?
— Ну смотрите. Когда он принял «Ростов», мы шли на последнем месте. Весной еле-еле выкарабкались, играли стыковые матчи с «Тосно». А в следующем году были уже вторыми и пробились в Лигу чемпионов. Так что все реально. Осталось 13 туров. За это время он выстроит все что можно. Подготовит команду на сборах, за зиму еще кого-то приобретет.
Курбан Бердыев возглавил «Сочи» в конце 2022 года, специалист заключил контракт с клубом на 2,5 года. После 17 туров чемпионата России-2022/23 сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице с 25 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2