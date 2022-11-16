Орлов считает, что Захарян — средний игрок РПЛ и не подходит «Челси»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и усомнился, что хавбеком может интересоваться европейский гранд.

«Захарян сейчас выглядит абсолютно не подходящим европейскому стилю. Он исполняет стандарты, обладает хорошим пасом, но я не вижу у него координированности, ловкости и проворства. Может, ему это не дано — он берет за счет другого», — цитирует Орлова Sport24.

Также комментатор усомнился, что «Челси» действительно интересовался Захаряном и предположил, что такие слухи могут сломать футболиста психологически.

«А сейчас Захарян — средний игрок РПЛ, не выдающийся. Да — добротный, но ему еще столько нужно работать над собой. У Захаряна есть талант — стандарты, удары, видение поле. Но касаемо движения по футбольному полю — игроки топ-клубов все делают быстрее. В России скорость работы с мячом Захаряна устраивает. А в европейский командах вряд ли так получится», — добавил эксперт.

В текущем сезоне 19-летний россиянин принял участие в 20 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.