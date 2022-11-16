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16 ноября, 16:13

Орлов считает, что Захарян — средний игрок РПЛ и не подходит «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и усомнился, что хавбеком может интересоваться европейский гранд.

«Захарян сейчас выглядит абсолютно не подходящим европейскому стилю. Он исполняет стандарты, обладает хорошим пасом, но я не вижу у него координированности, ловкости и проворства. Может, ему это не дано — он берет за счет другого», — цитирует Орлова Sport24.

Также комментатор усомнился, что «Челси» действительно интересовался Захаряном и предположил, что такие слухи могут сломать футболиста психологически.

«А сейчас Захарян — средний игрок РПЛ, не выдающийся. Да — добротный, но ему еще столько нужно работать над собой. У Захаряна есть талант — стандарты, удары, видение поле. Но касаемо движения по футбольному полю — игроки топ-клубов все делают быстрее. В России скорость работы с мячом Захаряна устраивает. А в европейский командах вряд ли так получится», — добавил эксперт.

В текущем сезоне 19-летний россиянин принял участие в 20 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-16-orlov-seychas-zakharyan-sredniy-igrok-rpl-vyglyadit-absolyutno-ne-podkhodyashchim-yevropeyskomu-stilyu
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
Геннадий Орлов
14
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
3.03 00:00
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Ростов – Локомотив
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3.03 00:00
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