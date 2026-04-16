Булыкин считает Угальде основным нападающим «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард Манфред Угальде является основным на этой позиции в «Спартаке».

«На мой взгляд, основным нападающим «Спартака» является Угальде, он должен играть. В прошлом и этом сезонах доказывал, что нападающий высокого уровня. Да и вообще в «Спартаке» хороший подбор футболистов, могут играть в любой схеме. Но нападающий должен быть, на мой взгляд, Угальде должен играть, — сказал Булыкин ТАСС. — Понятно, что он не забивал, но в то же время если будет играть, то забьет, потому что «Спартак» много моментов создает. Я считаю основным нападающим Угальде, но, конечно, я не знаю, как он тренируется, какие у него травмы или микроповреждения, так что это взгляд того, кто не видит тренировки. А это всегда сложнее».

В этом сезоне Угальде забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 30 матчах за красно-белых.

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