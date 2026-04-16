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Булыкин считает Угальде основным нападающим «Спартака»

Анастасия Пилипенко

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард Манфред Угальде является основным на этой позиции в «Спартаке».

«На мой взгляд, основным нападающим «Спартака» является Угальде, он должен играть. В прошлом и этом сезонах доказывал, что нападающий высокого уровня. Да и вообще в «Спартаке» хороший подбор футболистов, могут играть в любой схеме. Но нападающий должен быть, на мой взгляд, Угальде должен играть, — сказал Булыкин ТАСС. — Понятно, что он не забивал, но в то же время если будет играть, то забьет, потому что «Спартак» много моментов создает. Я считаю основным нападающим Угальде, но, конечно, я не знаю, как он тренируется, какие у него травмы или микроповреждения, так что это взгляд того, кто не видит тренировки. А это всегда сложнее».

В этом сезоне Угальде забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 30 матчах за красно-белых.

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Источник: ТАСС
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Дмитрий Булыкин
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
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