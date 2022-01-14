Шешуков: «Божович сказал: «Если бы ты играл как отдыхаешь, был бы сейчас в «Барселоне»

Бывший защитник «Москвы» Александр Шешуков рассказал, как Миодраг Божович отнесся к тому, что футболист отправился в клуб после победы в одном из матчей.

— После какого-то матча — кажется, когда «Сатурн» обыграли — мы с ребятами пошли в ночной клуб. Я стоял возле столика, пританцовывал, в руке — бокал виски с колой. Рядом еще кто-то курил... В этот момент я почувствовал, как кто-то сзади положил руку мне на плечо. Обернулся — а передо мной стоит главный тренер.

На следующий день, часов в 11, была тренировка. Божович построил всю команду и начал речь: «Вчера вечером посетил одно московское заведение. Встретил полкоманды. Так вот те, кто там был, — молодцы! Остальные оштрафованы». А проходя мимо меня, добавил: «Если бы ты, Шешуков, играл так же, как отдыхаешь, был бы сейчас в «Барселоне». Я пробурчал: «Ну, извините».

Естественно, Миодраг в итоге никого не оштрафовал — он мужик с юмором и нормально все воспринимал, если на поле все выкладывались. Плюс, мы же молодые были — с утра просыпались и работали, как будто вечером ничего не было. Вот после 30 такое тяжелее переносится, а тогда нормально.

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