РПЛ инициировала обсуждение изменений доходов клубов в зависимости от игрового времени футболистов до 21 года

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил о предложении лиги изменить систему распределения доходов между клубами в зависимости от количества минут, проведенных на поле футболистами до 21 года.

Алаев подчеркнул, что инициатива Министерства спорта РФ по изменению параметров лимита на легионеров направлена не только на увеличение игрового времени российских футболистов, но и на совершенствование системы подготовки и развития молодых игроков.

«Важно, чтобы новый лимит на легионеров стал элементом большой работы в этом направлении. РПЛ, в свою очередь, инициировала обсуждение изменений, которые предусматривают рост доходов клубов в зависимости от игрового времени молодых игроков до 21 года», — приводит пресс-служба лиги слова Алаева.

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в РПЛ. В нем подчеркивается, что начиная с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

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